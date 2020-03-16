Зінченко: Наразі немає сенсу грати матчі збірних

Через пандемію коронавірусу наразі недоцільно грати матчі збірних.

Про це розповів український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Мене дуже турбують новини, які я зараз бачу. Ось ти фанат, спортсмен, любитель футболу. Чекаєш Євро протягом чотирьох років, живеш цим днем. Але здоров'я людини - понад усе. Цей вірус настільки серйозний, що нам потрібно дотримуватися всіх правил безпеки і триматися разом.

Виклик в збірну? Клуби будуть самі визначати, відпускати своїх гравців чи ні. Але особисто я думаю, що це робити нерозумно, оскільки деякі чемпіонати припинені, деякі проходять без глядачів. Тому немає ніякого сенсу проводити подібні матчі. Потрібно просто пережити цей період" , - відзначив Зінченко.