Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті за оцінкою InStat

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко займає останнє місце в Манчестер Сіті за середньою оцінкою InStat (292 бали).

Про це повідомляє офіційний сайт ресурсу.

Водночас, в минулому сезоні його індекс в клубі становив 320 балів, а в позаминулому - 298. У відбірковому турнірі Євро-2020 - 288 балів.

До слова, з такою оцінкою Зінченко потрапив би до п'ятірки найкорисніших гравців УПЛ нинішнього сезону.

Що стосується працездатності, то за середнім числом ТТД українець перебуває на другому місці в Манчестер Сіті - 114 з браком 13%. Найкращий показник тільки у Родрі (118 при 9%). Разом з іспанцем Зінченко віддав найбільше в середньому передач - 91.

Відзначимо, що в поточному сезоні українець зіграв 18 матчів.