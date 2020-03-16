Суркіс: Я не дозволю знищити Динамо

Судді приймають неоднозначні рішення щодо гравців Динамо.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Що думаю, коли наша команда залишається в меншості? Завжди думаю, що виграє, але не завжди так буває. VAR? Якщо гол Русина скасували через пасивний офсайд Вербича, то такі голи не скасовують. Якщо в положенні поза грою був Назарій, то треба креслити лінію. В такому моменті суддя міг би пробігти ще метрів п'ять, щоб подивитися, був офсайд чи ні. За трактуванні він начебто не повинен дивитися повтор з моментом поза грою.

Інші моменти? Кадір фолить, питань немає. Суддя атаку не зупиняє, а коли атакує наша команда, він свистить і зупиняє. Є моменти, які не видно неозброєним оком для уболівальників, але ті, хто в футболі, вони все бачать і розуміють, що арбітри творять на сьогоднішній день.

Якщо вони думають, що для них буде так легко знищити Динамо, то я скажу, що легко не буде. Сьогодні я мовчу, а завтра буду про це говорити. Так судити не можна. Грають дві команди, суди однаково. За видалення Кадір я слова не говорив. Чи не говорив, що в Дніпрі у нас було видалення. і ми програли 1:3. Чи не говорив, що такі картки, як давала Монзуль у всіх матчах, взагалі не дають. Взагалі не дають в принципі в Європі.

Вони там зверху сидять і диктують правила. Добре, подивимося, як в суддівському корпусі будуть розвиватися події. Ще раз кажу - я не буду мовчати. Я витрачаю свої гроші, нерви і здоров'я, але не дозволю знищувати команду. Те, що було сьогодні я можу назвати одним словом – беззаконня", - розповів Суркіс.