 Суркіс: Я не дозволю знищити Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У матчі проти Динамо за Десну зіграв дискваліфікований гравець
Вчора 23:37 5301 2
Олімпік зіграв внічию з Ворсклою у 23 турі УПЛ
Вчора 21:23 289
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 19:55 2058
Олімпік - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE
Вчора 19:06 791
Динамо втратило перемогу над Десною у 23 турі УПЛ
Вчора 18:53 955
Зоря мінімально перемогла Шахтар у 23 турі УПЛ
Вчора 15:51 1506
Захисник Валенсії заразився коронавірусом
Вчора 14:00 553
Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 11:44 1424
Українка Мороз здолала непереможну бразилійку, завдавши рекордну кількість ударів
Вчора 10:13 3556
Євро-2020 може відбутися у грудні
14.03.2020 22:16 2378
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:46 Футбол В Україні зупинять чемпіонати через коронавірус – ЗМІ 195
08:31 Футбол Суркіс: Я не дозволю знищити Динамо 1131
08:10 Бокс Українці виграли п'ять боїв на турнірі в Лондоні 533
15 Березня 2020
23:53 Футбол Аталанта Маліновського пішла на карантин після новини про п'ять випадків зараження у Валенсії 333
23:40 Футбол Півзахисник Сассуоло може перейти до Інтеру 671
23:37 Футбол У матчі проти Динамо за Десну зіграв дискваліфікований гравець 5301 2
23:25 Бокс Редкач вирішив змінити тренера 590
23:10 Футбол Ювентус і Аякс проявляють цікавість до екс-гравця Карпат 1138
22:55 Футбол Реал встановив цінник на Себальйоса 574
22:40 Футбол Олімпік - Ворскла 1:1. Огляд матчу 562
22:25 Футзал Відомий український тренер очолив чемпіона України 5403
22:14 Блог Федецький заробив 50 000 гривень на шоу Розсміши коміка 1227
22:10 Футбол Президент швейцарської футбольної асоціації захворів на коронавірус 722
21:55 Футбол Роналду не переобладнав готелі під медзаклади? Є вагомі спростування інформації 1247
21:42 Хокей Українські хокеїсти утримались від рукостискань під час матчу плей-оф УХЛ 663
21:39 Футбол Олімпік - Ворскла 1:1. Відео голів 596
21:23 Футбол Олімпік зіграв внічию з Ворсклою у 23 турі УПЛ 289
21:10 Футбол Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус 583
20:54 Інше Міністр закордонних справ України: Застрягла одна українська збірна у Греції, будемо її витягати 440
20:40 Футбол Михайличенко: Ми подарували гол супернику, нам такі не дарують 752
20:25 Футбол Матч молодіжних команд у Росії завершився побоїщем 933
20:10 Футбол Динамо - Десна 1:1. Огляд матчу 747
19:58 Футбол Галатасарай та Бешикташ не виявили сильнішого. Результати матчів 26 туру турецької Суперліги 830
19:55 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 2058
19:47 Блог Фейл дня. Дикий привіз Караваєва та Шепелєва у грі з Десною, який закінчився голом 904

Суркіс: Я не дозволю знищити Динамо

Сьогодні 08:31 1131 0
Ігор Суркіс прокоментував суддівство у матчах Динамо
Суркіс: Я не дозволю знищити Динамо
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Профутбол.

Судді приймають неоднозначні рішення щодо гравців Динамо.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Що думаю, коли наша команда залишається в меншості? Завжди думаю, що виграє, але не завжди так буває. VAR? Якщо гол Русина скасували через пасивний офсайд Вербича, то такі голи не скасовують. Якщо в положенні поза грою був Назарій, то треба креслити лінію. В такому моменті суддя міг би пробігти ще метрів п'ять, щоб подивитися, був офсайд чи ні. За трактуванні він начебто не повинен дивитися повтор з моментом поза грою.

Інші моменти? Кадір фолить, питань немає. Суддя атаку не зупиняє, а коли атакує наша команда, він свистить і зупиняє. Є моменти, які не видно неозброєним оком для уболівальників, але ті, хто в футболі, вони все бачать і розуміють, що арбітри творять на сьогоднішній день.

Якщо вони думають, що для них буде так легко знищити Динамо, то я скажу, що легко не буде. Сьогодні я мовчу, а завтра буду про це говорити. Так судити не можна. Грають дві команди, суди однаково. За видалення Кадір я слова не говорив. Чи не говорив, що в Дніпрі у нас було видалення. і ми програли 1:3. Чи не говорив, що такі картки, як давала Монзуль у всіх матчах, взагалі не дають. Взагалі не дають в принципі в Європі.

Вони там зверху сидять і диктують правила. Добре, подивимося, як в суддівському корпусі будуть розвиватися події. Ще раз кажу - я не буду мовчати. Я витрачаю свої гроші, нерви і здоров'я, але не дозволю знищувати команду. Те, що було сьогодні я можу назвати одним словом – беззаконня", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, у матчі проти Динамо за Десну зіграв дискваліфікований гравець.

Коментарі ()