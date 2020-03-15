 У матчі проти Динамо за Десну зіграв дискваліфікований гравець. ФОТО | Футбол | Champion.com.ua
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У матчі проти Динамо за Десну зіграв дискваліфікований гравець

Вчора 23:37 1055 2
У матчі проти Динамо за Десну зіграв дискваліфікований гравець

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонської групи 23 туру української Прем'єр-ліги Динамо - Десна за чернігівску команду зіграв Олексій Гуцуляк, який отримав червону картку в 22 турі проти Зорі.

Знаходимо в регламенті УПЛ Розділу IV - Дисциплінарні санкції, пункт 11 статті 35:

11. За червону картку, отриману за позбавлення суперника голу або очевидної гольової можливості, футболіст автоматично підлягає відстороненню на один матч у змаганні, в якому була отримана червона картка, без рішення КДК УАФ. Це відсторонення не поширюється на інші змагання.

У цій же Статті - пункти: 1,2,3 говорять наступне:

1. Клуб зобов’язаний самостійно вести облік попереджень (жовтих карток), вилучень (червоних карток) та дисциплінарних санкцій, що застосовуються до футболістів та офіційних представників, і нести за це відповідальність.

2. Облік жовтих та червоних карток у змаганнях (чемпіонат, чемпіонат U-21, чемпіонат U-19 та Кубок України) ведеться окремо.

3. Облік жовтих та червоних карток у матчах Суперкубка та чемпіонату ведеться разом.

Тобто, якщо гравець отримує автоматичну дискваліфікацію без участі КДК ФФУ, то покарання не розповсюджується на інші змагання, наприклад, Кубок України, у якому Олексія Гуцуляка немає в заявці на гру з Ворсклою.

Зазначимо, ще ми опираємось на регламент УПЛ сезону 2019/20, який доступний на офіційному сайті організації. Також зауважимо, що Олексія Гуцуляка не було в переліку відсторонених гравців на 23-й тур на сайті української Прем'єр-ліги.

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