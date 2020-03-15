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Реал встановив цінник на Себальйоса

Вчора 22:55 172 0
Мадридці мають намір заробити на продажу футболіста
Реал встановив цінник на Себальйоса
#Реал, #Себальйос

Джерело - football.ua.

Мадридський Реал має намір в літнє трансферне вікно продати півзахисника Дані Себальйоса в Арсенал за 36 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський футболіст виступає за канонірів на правах оренди. У поточному сезоні хавбек провів в АПЛ 14 поєдинків, в яких віддав дві результативні передачі.

У керівництві Арсеналу немає єдиної думки щодо того, чи варто платити такі гроші за півзахисника бланкос.

Раніше, головний тренер Арсеналу Мікель Артета підхопив коронавірус.

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