Реал встановив цінник на Себальйоса

Мадридці мають намір заробити на продажу футболіста

Мадридський Реал має намір в літнє трансферне вікно продати півзахисника Дані Себальйоса в Арсенал за 36 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський футболіст виступає за канонірів на правах оренди. У поточному сезоні хавбек провів в АПЛ 14 поєдинків, в яких віддав дві результативні передачі.

У керівництві Арсеналу немає єдиної думки щодо того, чи варто платити такі гроші за півзахисника бланкос.

Раніше, головний тренер Арсеналу Мікель Артета підхопив коронавірус.