Реал встановив цінник на Себальйоса

Джерело - football.ua.
Мадридський Реал має намір в літнє трансферне вікно продати півзахисника Дані Себальйоса в Арсенал за 36 мільйонів фунтів.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Іспанський футболіст виступає за канонірів на правах оренди. У поточному сезоні хавбек провів в АПЛ 14 поєдинків, в яких віддав дві результативні передачі.
У керівництві Арсеналу немає єдиної думки щодо того, чи варто платити такі гроші за півзахисника бланкос.
Раніше, головний тренер Арсеналу Мікель Артета підхопив коронавірус.