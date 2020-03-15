Динамо - Десна 1:1. Відео голів

Помилка Караваєва призвела до пропущеного голу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зіграло внічию з чернігівською Десною.

Відео голу Русина:

Відео голу Філіппова:

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

23 тур, 15 березня

Динамо - Десна 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Русин, 1:1 - 80 Філіппов

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков (Олександр Караваєв 46), Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Артем Шабанов, Назарій Русин, Томаш Кендзьора

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе (Олексій Гуцуляк 67), Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев (Єгор Картушов 87), Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Сергій Старенький, Максим Імереков

Попередження: Назарій Русин 23 - Сергій Старенький 47

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Кубка України.

Раніше, УПЛ оголосила дати й час початку матчів 24 туру.