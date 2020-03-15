Захисник СПАЛу затримав мародера

Джерело - football.ua.
Суботнього вечора, повертаючись додому, захисник СПАЛ Тьяго Сіонек помітив грабіжника, який забрався в тютюнову крамницю, погнався за ним і затримав мародера.
Про це повідомляє Calciomercato.
Мер Феррари Алан Фаббрі особисто подзвонив Сіонеку і подякував бразильця за його мужність і прагнення допомогти міській громаді зберігати порядок на вулицях міста.
Раніше, у разі скасування сезону клуби Серії А втратять 700 мільйонів євро. Планується, що ігри Серії А відновлять 2 травня.