Захисник СПАЛу затримав мародера

Сіонек завадив пограбуванню у Феррарі

Суботнього вечора, повертаючись додому, захисник СПАЛ Тьяго Сіонек помітив грабіжника, який забрався в тютюнову крамницю, погнався за ним і затримав мародера.

Про це повідомляє Calciomercato.

Мер Феррари Алан Фаббрі особисто подзвонив Сіонеку і подякував бразильця за його мужність і прагнення допомогти міській громаді зберігати порядок на вулицях міста.

Раніше, у разі скасування сезону клуби Серії А втратять 700 мільйонів євро. Планується, що ігри Серії А відновлять 2 травня.