УЄФА може змінити формат єврокубків

Джерело - Чемпіон.

Став відомий один із сценаріїв, за яким УЄФА може провести залишок плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

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Організація розгляне проєкт, згідно з яким чотири команди, які дійдуть до півфіналу, виступлять у Фіналі чотирьох, який складатиметься з двох півфіналів та фінального поєдинку. Таким чином, на стадії 1/2 фіналу не буде матчів-відповідей. Всі три матчі повинні будуть відбутися в турецькому Стамбулі, де спочатку планувалося провести тільки фінал Ліги чемпіонів. Аналогічно хочуть зробити й з Лігою Європи, але вирішальні поєдинки відбудуться у польському Гданську. Щоб такий сценарій не відбувся, УЄФА необхідно підтримати його голосуванням на з'їзді, який проведуть у вівторок, 17 березня.