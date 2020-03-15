Зоря - Шахтар: прев'ю матчу 23 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

15 березня

Зоря - Шахтар

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) проведе 120-й матч в УПЛ.

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Історія зустрічей

Всього зіграно 44 матчі: +5=1-38 м’ячі 31-112

На полі Зорі — 22 матчі: +2=0-20 м’ячі 16-60

В УПЛ зіграно 42 матчі: +5=1-36 м’ячі 28-106

На полі Зорі — 21 матчі: +2=0-19 м’ячі 13-56

Останній матч на полі Зорі — 14.12.2019. 18-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Зоря — Шахтар — 1:2

Голи: 0:1 — Жуніор Мораес (54), 1:1 — Б. Лєднєв (61), 1:2 — Марлос (84).

Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).

Зоря найбільше голів за один матч в УПЛ пропустила саме у гру з Шахтарем — 1:7 (30.10.2015 р.).

Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх (!) іграх УПЛ.

Серед діючих гравців найкращий голеадор попередніх матчів — Жуніор Мораес (Шахтар, 6 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Зоря в Чемпіонатах України може пропустити 800-й гол (ще 2 м’ячі) або зазнати 250-ї поразки.

Луганський клуб з 19 жовтня минулого року обходиться без нічиїх в УПЛ 12 матчів поспіль: 9 перемог та 3 поразки.

Пропускна виїзна серія Шахтаря триває в УПЛ 4 гри — 6 м’ячів.

95-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо, 10-й — Алан Патрік (усі — Шахтар).