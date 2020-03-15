 Зоря - Шахтар: прев'ю матчу 23 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відома українська спортсменка збила на смерть вагітну жінку
Вчора 20:32 6663 1
Українка Мороз здолала непереможну бразилійку, завдавши рекордну кількість ударів
Сьогодні 10:13 139
Євро-2020 може відбутися у грудні
Вчора 22:16 1865
Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада
Вчора 20:15 2163
Марадону ізолювали через підозру на коронавірус
Вчора 19:59 1760
Олександрія – Колос 4:2. Відео голів
Вчора 19:45 1478
Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ
Вчора 18:56 511
Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ
Вчора 18:50 562
Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу
Вчора 17:22 564
Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри
Вчора 16:56 537
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:23 Блог Роналдінью виграв тюремний футбольний турнір 565
10:13 ММА Українка Мороз здолала непереможну бразилійку, завдавши рекордну кількість ударів 139
09:49 Футбол Динамо - Десна: прев'ю матчу 23 туру УПЛ 160
09:35 Бокс Усик: Володимир Кличко інколи спарингує зі мною 569 1
09:21 Баскетбол Одноклубник Михайлюка здав позитивний тест на коронавірус 250
09:03 Футбол Зоря - Шахтар: прев'ю матчу 23 туру УПЛ 213
14 Березня 2020
23:56 Футбол Гомес: Бергамо нагадує фільм жахів 1203
23:45 Бокс Тренер Гвоздика вірить у перемогу Лопеса над Ломаченком 1341
23:29 Футбол АПЛ готує план завершення сезону 901
23:16 Футбол Санжар: Карпати втратили два очка 867
22:56 Хокей. УХЛ Білий Барс - Крижані Вовки 2:4. Огляд матчу 539
22:46 Футбол Роналду: Я звертаюся до вас як син, як батько, як людина 991
22:32 Футбол Клопп: Бережіть себе і дбайте один про одного 837
22:16 Футбол Євро-2020 може відбутися у грудні 1865
21:55 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 2:0. Огляд матчу 801
21:45 Бокс Фінальний бій Суперсерії Брієдіс – Дортікос перенесли 821
21:38 Легка атлетика Ярослава Магучіх: У дитинстві займалася карате, на стрибки надихнула Юлія Левченко 935
21:30 Футбол В УЄФА підтвердили варіант з перенесенням Євро-2020 984
21:17 Біатлон Підручний: Я виконав завдання мінімум на цей сезон 935
21:06 Хокей. УХЛ Хокеїсти Крижаних Вовків феєрично відсвяткували перемогу над Білим Барсом 698
20:59 Футбол Олександрія – Колос 4:2. Огляд матчу 900
20:46 Футбол Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер 1270
20:32 Легка атлетика Відома українська спортсменка збила на смерть вагітну жінку 6663 1
20:15 Біатлон Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада 2163
20:13 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 2:0. Відео голів 953

Зоря - Шахтар: прев'ю матчу 23 туру УПЛ

Сьогодні 09:03 213 0
Зоря - Шахтар: прев'ю матчу 23 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

15 березня

Зоря - Шахтар

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) проведе 120-й матч в УПЛ.

Онлайн-трансляція

Історія зустрічей

Всього зіграно 44 матчі: +5=1-38 м’ячі 31-112

На полі Зорі — 22 матчі: +2=0-20 м’ячі 16-60

В УПЛ зіграно 42 матчі: +5=1-36 м’ячі 28-106

На полі Зорі — 21 матчі: +2=0-19 м’ячі 13-56

Останній матч на полі Зорі — 14.12.2019. 18-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Зоря — Шахтар — 1:2

Голи: 0:1 — Жуніор Мораес (54), 1:1 — Б. Лєднєв (61), 1:2 — Марлос (84).

Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).

Зоря найбільше голів за один матч в УПЛ пропустила саме у гру з Шахтарем — 1:7 (30.10.2015 р.).

Гравці Шахтаря на полі луганського клубу забивають голи у всіх (!) іграх УПЛ.

Серед діючих гравців найкращий голеадор попередніх матчів — Жуніор Мораес (Шахтар, 6 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Зоря в Чемпіонатах України може пропустити 800-й гол (ще 2 м’ячі) або зазнати 250-ї поразки.

Луганський клуб з 19 жовтня минулого року обходиться без нічиїх в УПЛ 12 матчів поспіль: 9 перемог та 3 поразки.

Пропускна виїзна серія Шахтаря триває в УПЛ 4 гри — 6 м’ячів.

95-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо, 10-й — Алан Патрік (усі — Шахтар).

Коментарі ()