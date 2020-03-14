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Санжар: Карпати втратили два очка

Вчора 23:16 212 0
Роман Санжар прокоментував матч проти ФК Львів
Санжар: Карпати втратили два очка
#Карпати, #ФК Львів, #УПЛ

Джерело - Карпати.

Карпати могли здобути перемогу у матч проти ФК Львів.

Про це розповів головний тренер Карпат Роман Санжар.

"Сьогодні дійсно було дербі. Гра нам вдавалася – у першому таймі Карпати діяли краще за суперника: відкрили рахунок, мали ще моменти. Проте після перерви привезли собі гол. Відповідно втратили ту невеличку перевагу, яка у нас була. Хоча наприкінці зустрічі ми отримали право виконати пенальті й мали вирішувати гру. Втім вже через хвилину ми могли програвати. Розв’язка матчу була гострою – обидві команди створювали небезпечні моменти, однак з різних причин не скористалися нагодами. Вважаю, що Карпати втратили два очки. В будь-якому разі – рахунок на табло. І він об’єктивний.

Я задоволений грою 18-річного Олексія Сича, який зіграв достойно. Щодо Володі Танчика, то він тренувався у загальній групі протягом трьох днів. У другому таймі на його гру суттєво вплинула втома. Схожа ситуація і в Ярослава Деди, який пропустив чималий термін, а сьогодні вийшов на поле і навіть мав кілька моментів.

Відсутність уболівальників безумовно впливає на гру. У нас завжди гарна атмосфера в домашніх матчах. Якби трибуни не були порожні, то градус дербі був би ще вищим", - розповів Санжар.

Нагадаємо, ФК Львів у 23 турі УПЛ зіграв внічию з Карпатами.

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