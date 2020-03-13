Стали відомі нові деталі загибелі Сали

Стали відомі причини загибелі Еміліано Сали

Британська Комісія з розслідування авіаційних подій (AIBB) опублікувала підсумкову доповідь про аварію літака, на борту якого перебував нападник Еміліано Сала.

Про це повідомляє BBC.

Звіт містить кілька невідомих раніше фактів. По-перше, аварія сталася після втрати контролю над літаком PA 46 Malibu. Судно почало розвалюватися в повітрі після того, як пілот Девід Ібботсон почав маневрувати на високій швидкості та не впорався з керуванням.

По-друге, смерть пілота і самого Сали сталася в результат отруєння чадним газом. При цьому на борту літака не було датчика вуглекислого газу. До того ж, Ібботсон не мав необхідної ліцензії для комерційних польотів між материковою Європою і Британією.

Також стало відомо, що легкомоторний літак почав розвалюватися в повітрі після втрати управління пілотом.

Раніше повідомлялося, що Кардіфф судитиметься із Нантом через смерть Сали.

Також, Кардіфф подасть апеляцію на рішення ФІФА щодо загиблого Сали.