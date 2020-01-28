Кардіфф судитиметься із Нантом через смерть Сали

Джерело - football24.ua.
Кардіфф подасть позов до суду на французький Нант через трагічну загибель форварда Еміліано Сали.
Про це повідомляє L'Equipe.
Валлійський клуб у своєму позові підкреслює відповідальність посередника Віллі Маккея, який і організовував трансфер Сали до клубу АПЛ.
"Зрозуміло, що посередники, передусім Віллі Маккей, активно брали участь у всіх етапах трансферу Еміліано Сали, коли вони не мали ліцензії спортивного агента. ФК Нант та його керівники також є співучасниками злочину, навмисно звертаючись до служб посередників, знаючи, що це є незаконно", – розповів французький адвокат Антоан Вей, який допомагав в оформленні позову.
Нагадаємо, Кардіфф подасть апеляцію на рішення ФІФА щодо загиблого Сали.