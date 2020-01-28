Кардіфф судитиметься із Нантом через смерть Сали

Кардіфф подасть позов до суду на французький Нант через трагічну загибель форварда Еміліано Сали.

Про це повідомляє L'Equipe.

Валлійський клуб у своєму позові підкреслює відповідальність посередника Віллі Маккея, який і організовував трансфер Сали до клубу АПЛ.

"Зрозуміло, що посередники, передусім Віллі Маккей, активно брали участь у всіх етапах трансферу Еміліано Сали, коли вони не мали ліцензії спортивного агента. ФК Нант та його керівники також є співучасниками злочину, навмисно звертаючись до служб посередників, знаючи, що це є незаконно", – розповів французький адвокат Антоан Вей, який допомагав в оформленні позову.