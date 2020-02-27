У ФІФА хочуть обмежити кількість оренд

Клуби з наступного сезону зможуть оформляти не більше восьми оренд, якщо буде прийнято відповідну пропозицію ФІФА.

Про це повідомляє ВВС.

Спочатку це буде стосуватися тільки міжнародних оренд гравців у віці від 22 років. При цьому 8 - максимально допустима сума вхідних і вихідних оренд.

Починаючи з сезону-2022/23 кількість допустимих оренд зменшиться до шести.

Такі плани повинні бути схвалені на засіданні Ради ФІФА.

Національні чемпіонати отримають три роки на впровадження подібних правил для внутрішніх оренд.

Раніше повідомлялося, що президент ПСЖ заплатив ФІФА мільйон євро, щоб закрити справу про корупцію.