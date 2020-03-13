Артем Сухоцький буде виступати у Білорусі

Лівий захисник братиславського Слована Артем Сухоцький на правах оренди перейшов в Динамо Мінськ.

Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

Український оборонець виступатиме в білоруському клубі до кінця сезону-2019/20. 27-річний футболіст отримає 24-й номер.

Відзначимо, що в словацькому клубі Сухоцький провів 51 поєдинок, забивши 3 голи і зробивши 9 ассистов.

Артем Сухоцький є вихованцем київського Динамо, однак виступав лише за другу команду. Крім того, він грав за Іллічівець, Олександрію та луганську Зорю.

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Кубка України.

Раніше, УПЛ оголосила дати й час початку матчів 24 туру.