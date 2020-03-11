Півзахисника Аталанти Руслана Маліновського перевірять на коронавірус перед викликом у збірну України.

Про це розповів глава медико-спортивного департаменту Української асоціації футболу В'ячеслав Попов.

"Багато відкритих питань по Італії, зокрема, в контексті того, як викликати з країни футболістів і тренерів на збори національної команди України. Вважаю, що перед вильотом в Україну Малиновського та тренерів потрібно перевірити на коронавірус, перш за все заради їхньої безпеки, а також заради безпеки всієї збірної", - сказав Попов.