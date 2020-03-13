Гусєв звернувся до депутата Дубінського через борг Ващука

Джерело - Tribuna.com.
Тренер Динамо U-21 Олег Гусєв звернувся до народного депутата від Слуги Народу Олександра Дубінського через борг колишнього гравця киян Владислава Ващука в 50 тисяч доларів.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
2 березня Дубинський зробив депутатський запит до Генеральної прокуратури.
У документі зазначено, що Гусєв відзначає бездіяльність слідчих органів з даного питання і затягування досудового процесу.
Строк розгляду депутатського звернення не може перевищувати 30 днів.
Гусєв брав участь в акції Дубинського під час передвиборної кампанії.
Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.