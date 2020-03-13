Стало відомо, хто замінить Гомеса в Олімпіку

Климовський третій раз змінює звільненого тренера команди

Новим головним тренером Олімпіка стане Ігор Климовський.

Про це повідомляє журналіст Олег Барков.

Вісенте Гомес попрощався з командою вранці. Сьогодні стало відомо, що іспанець покине клуб.

Гомеса не влаштувала селекційна політика клубу минулої зими, через яку іспанець не зміг підписати гравців, що його цікавили. Останні були готові перейти в Олімпік, але процес затягувався.

Климовському двічі доводилося ставати головним тренером Олімпіка на тимчасовій основі: після звільнень Романа Санжара і Жуліо Сезара в минулому році.

Олімпійці програли чотири останні матчі в Прем'єр-лізі і опустилися на передостаннє, 11-е місце в турнірній таблиці.

У неділю, 15 березня, команда Климовського прийме Ворсклу.