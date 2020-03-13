Гомес залишить Олімпік найближчим часом

Олімпік зазнав поразок у всіх 4 офіційних матчах у 2020 році

Донецький Олімпік припинить співпрацю з головним тренером Вісенте Гомесом.

Про це повідомляє Футбол News.

Нагадаємо, що іспанський фахівець Вісенте Гомес очолює Олімпік з вересня 2019 року.

За цей час до зимової перерви команда здійснила неймовірний ривок із останнього місця в УПЛ на 7 позицію, втрутившись у боротьбу за першу шістку. Однак у весняній частині чемпіонату Олімпік зазнав поразок у всіх 4 матчах і наразі займає передостанню позицію.

Раніше, Ворскла перемогла Олімпік.