Луческу запропонував Бешикташу підписати Коваленка

Однак головний тренер чорних орлів Ялчин відкинув такий варіант

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу запропонував керівництву Бешикташу обміркувати можливість підписання хавбека гірників та збірної України Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Fotospor.

Румунський фахівець висловив думку, що Коваленко на позиції десятки виглядає сильніше і краще, ніж наявні в розпорядженні Бешикташа Адем Ляїч і Кевін-Прінс Боатенг.

Втім, головний тренер Бешикташа Серген Ялчин наклав вето на трансферні переговори щодо Коваленка, давши зрозуміти, що йому потрібен гравець, який думає про напад, підтримує атаку і вносить свій вклад в результат.

Згідно даних порталу Transfermarkt, контракт Віктора Коваленка з Шахтарем закінчується 30 червня нинішнього року. Його вартість оцінюється в 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Віктор Коваленко зіграв за Шахтар в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга на виїзді, в якому не зумів реалізувати пенальті.