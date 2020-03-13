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Каштру: Ми виграли перший матч, але це наразі нічого не означає

Сьогодні 09:40 578 0
Наставник гірників - про перемогу над Вольфсбургом
Каштру: Ми виграли перший матч, але це наразі нічого не означає
#Каштру, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Здобутої переваги донецького Шахтаря  у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Вольфсбургом (2:1) ще замало для виходу до наступного етапу.

Про це наставник гірників Луїш Каштру заявив клубній прес-службі.

"Як змінилися шанси команди на вихід до наступного раунду? Усе лишилося так само. Ми виграли перший матч, але це наразі нічого не означає. Потрібно усвідомлювати, що насправді цього ще замало для того, аби пройти далі. Ми є компетентними, проте й суперник також. Зрештою Бундесліга входить до топових п’яти європейських чемпіонатів. Слід бути обачними. Не вдаватимемося зараз в ейфорію, адже попереду на нас чекає надскладна робота", - зазначив Каштру.

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