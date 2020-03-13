Каштру: Ми заслужено здобули перемогу

Наставник донецького Шахтаря залишився задоволений грою команди у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Вольфсбургом (2:1).

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Перший тайм був кращим: ми цілковито контролювали гру і могли домогтися більш об’ємного результату. Другий почався не надто добре – суперник зрівняв рахунок. Команда справді відчула цей пропущений гол. Трохи розкоординувалися, однак з невеликими корегуваннями протягом тайму знову взяли гру у свої руки. Зрештою цілком заслужено здобули перемогу, тому задоволені", - зазначив Каштру.