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Каштру: Ми заслужено здобули перемогу

Сьогодні 10:10 654 0
Наставник гірників – про перемогу над Вольфсбургом
Каштру: Ми заслужено здобули перемогу
#Каштру, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Наставник донецького Шахтаря залишився задоволений грою команди у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Вольфсбургом (2:1).

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Перший тайм був кращим: ми цілковито контролювали гру і могли домогтися більш об’ємного результату. Другий почався не надто добре – суперник зрівняв рахунок. Команда справді відчула цей пропущений гол. Трохи розкоординувалися, однак з невеликими корегуваннями протягом тайму знову взяли гру у свої руки. Зрештою цілком заслужено здобули перемогу, тому задоволені", - зазначив Каштру.

Нагадаємо, Базель розгромив Айнтрахт.

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