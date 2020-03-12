Десна – Ворскла 0:1. Огляд матчу

Огляд матчу Десна – Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, Ворскла вибила Десну з 1/4 фіналу Кубка України.

Кубок України

1/4 фіналу, 12 березня

Десна – Ворскла 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 64 Васін (пен)

Десна: Паст, Єрмаков, Гітченко, Конопля, Д. Фаворов, Арвеладзе (Будковський, 87), Картушов, Тотовіцкій, Тамм, Хльобас (Філіппов, 67), Кузик (Калитвинцев, 67)

Ворскла: Різник, Якубу, Кані, Чеснаков (Баєнко, 46), Пердута, Скляр, Луїзао, Пуцлін, Ндіайе, Кулач (Степанюк, 46), Васін (Кравчук, 70)

Попередження: Кузик (41), Тамм (65), Єрмаков (74) - Кані (35), Васін (40), Луїзао (41), Якубу (55), Баєнко (60), Скляр (76)

Нагадаємо, Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України.

Раніше, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.