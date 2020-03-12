 Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України
Вчора 22:05 1720
Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 06:30 131
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:46 7222
Визначилась офіційна дата бою Усик – Чісора
Вчора 20:55 704
Померла олімпійська чемпіонка Буракова
Вчора 16:13 3704
Уряд України ввів карантин на території всієї країни
Вчора 13:55 1237
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Вчора 13:36 2208
Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України
Вчора 09:10 1428
Ліверпуль прийме Атлетіко, ПСЖ зіграє з Боруссією. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 08:40 509
Від Ван Бастена до Ілічича: усі покери в історії Ліги чемпіонів
Вчора 06:15 1397
Блоги
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 2698
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2183
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 561
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна Valeriy Ruchka
10.03.2020 23:51 601 1
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону Valeriy Ruchka
10.03.2020 22:41 2166
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
09.03.2020 19:52 599
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
09.03.2020 16:28 1663
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
09.03.2020 14:43 421
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
09.03.2020 10:17 549
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 573
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
07:02 Футбол Динамо - Олександрія 1:0. Огляд матчу 222
06:30 Футбол Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 131
04:46 Пряма трансляція Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 7222
00:33 Футбол Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів 1098
11 Березня 2020
23:54 Футбол ПСЖ вибив Боруссію Д із Ліги чемпіонів 952
23:49 Баскетбол Матч Суперліги Черкаські Мавпи — Прометей перенесено на невизначений термін 626
23:31 Футбол Шарану стало погано після матчу з Динамо 1438
23:16 Футбол Джан: Я покинув Ювентус через Саррі 753
22:57 Футбол УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи 1008
22:39 Біатлон Етап Кубку світу в Контіолахті: збірна України їде за медалями 893
22:36 Футбол Динамо – Олександрія 1:0. Відео голу 1067
22:25 Бокс Усик: Я чекаю справжнього випробування в бою з Чісорою 1241
22:05 Футбол Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України 1720
21:56 Баскетбол Київ-Баскет поступився турецькому клубу у Кубку Європи ФІБА 789
21:55 Пряма трансляція Ліверпуль - Атлетіко: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1226
21:44 Біатлон Визначився склад збірної України на чоловічий спринт Кубка світу 1558
21:29 Футбол Боруссія М обіграла Кельн у 21 турі Бундесліги 658
21:16 Футбол Яремчук повернувся до тренувань 843
20:55 Бокс Визначилась офіційна дата бою Усик – Чісора 704
20:45 Футбол Кобін: Наснилось, що Минай виграє по пенальті 1081
20:30 Футбол Маліновського перевірять на коронавірус перед викликом у збірну України 950
20:15 Футбол Фінал Кубка Іспанії перенесли на невизначений термін 752
19:57 Футбол Маріуполь обіграв Альянс та вийшов у півфінал Кубка України 1094
19:43 Хокей. УХЛ Білий Барс обіграв Крижані Вовки у першому матчі плей-оф 758
19:30 Футбол Матч Шахтаря у Лізі Європи може бути перенесений з Харкова 1259

Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 06:30 131 0
Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Шахтар, #Вольфсбург, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу

Перший матч 

22:00. 12 березня, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Шахтар зіграє на виїзді перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким Вольфсбургом.

В останні дні в уболівальників гірників помітно поменшало оптимізму щодо результату цієї єврокубкової дуелі для їхніх улюбленців. І якщо перша причина занепаду настрою - невиразна гра в матчах внутрішнього чемпіонату, легко списується на відсутність належної мотивації команди зважаючи на величезний відрив від переслідувачів, то причина №2 - травма провідного гравця середини поля Тараса Степаненка - це вже більш серйозний удар.

Без Тараса, що є найважливішою ланкою при переході команди з оборони в атаку і навпаки, гра Шахтаря навряд чи буде такою ж витонченою, як в попередніх успішних єврокубкових матчах. Та й до забитих м'ячів команди Степаненко мав безпосереднє відношення. Варіанти заміни цього ключового виконавця є, але всі вони означають втрату в якості - або в оборонній роботі, або в атакувальний. І тому ми очікуємо неминучих розривів в грі ліній української команди в цьому матчі, якими суперник рівня Вольфсбурга неодмінно скористається.

Зелено-білі вже не програють в дев'яти матчах поспіль, в останніх двох поєдинках Бундесліги "вовки" зіграли внічию з Ред Буллом 0:0, і Уніон з Берліна 2:2. Команда Олівера Гласнера знаходиться на сьомій позиції в Чемпіонаті. У попередньому раунді Ліги Європи німці легко пройшли Мальме.

Проблеми у донецького "Шахтаря" в захисті нікуди не поділися, вони є і будуть ще як мінімум до літнього трансферного вікна, але атака як і раніше шикарна. Ми вважаємо, що як би не були обережними команди, все одно помилок не уникнути. А той факт, що гірники в цьому євро-сезоні поки не програли жодного матчу на виїзді (хоча грали навіть на полі Ман Сіті), дозволяє розраховувати на те, що в цій дуелі все точно не вирішиться після першої серії і в Україні у Шахтаря буде шанс на прохід в наступний етап.

Пряма мова:

Олівер Гласнер, головний тренер Вольфсбурга:

"Шахтар - це команда з Ліги чемпіонів, у якої великий міжнародний досвід. Для нас це буде важким завданням. У Шахтаря хороший захист, в цілому кваліфіковані виконавці, висока командна швидкість. Ми поважаємо цю команду, але не боїмося".

Луїш Каштру, головний тренер Шахтаря:

"Вольфсбург - команда високого рівня, яка виступає в Бундеслізі, в дуже сильному чемпіонаті. Зараз суперник на сьомому місці і веде боротьбу за зону Ліги Європи. Але головне для нас - показувати свій футбол, не втрачати власний ДНК, володіти м'ячем і шукати правильні шляхи до воріт суперника, добре реагувати на втрату м'яча, високо пресингувати. Це все і буде вирішальним".

Орієнтовні склади команд:

Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнох, Брукс, Отавіо - Мехмеді, Герхардт, Арнольд, Брекало - Шлагер, Вегорст.

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік - Тайсон, Марлос - Мораес.

Прогноз Чемпіона: 1:2 на користь Шахтаря

Коментарі ()