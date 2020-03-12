Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу

Перший матч

22:00. 12 березня, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Шахтар зіграє на виїзді перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким Вольфсбургом.

В останні дні в уболівальників гірників помітно поменшало оптимізму щодо результату цієї єврокубкової дуелі для їхніх улюбленців. І якщо перша причина занепаду настрою - невиразна гра в матчах внутрішнього чемпіонату, легко списується на відсутність належної мотивації команди зважаючи на величезний відрив від переслідувачів, то причина №2 - травма провідного гравця середини поля Тараса Степаненка - це вже більш серйозний удар.

Без Тараса, що є найважливішою ланкою при переході команди з оборони в атаку і навпаки, гра Шахтаря навряд чи буде такою ж витонченою, як в попередніх успішних єврокубкових матчах. Та й до забитих м'ячів команди Степаненко мав безпосереднє відношення. Варіанти заміни цього ключового виконавця є, але всі вони означають втрату в якості - або в оборонній роботі, або в атакувальний. І тому ми очікуємо неминучих розривів в грі ліній української команди в цьому матчі, якими суперник рівня Вольфсбурга неодмінно скористається.

Зелено-білі вже не програють в дев'яти матчах поспіль, в останніх двох поєдинках Бундесліги "вовки" зіграли внічию з Ред Буллом 0:0, і Уніон з Берліна 2:2. Команда Олівера Гласнера знаходиться на сьомій позиції в Чемпіонаті. У попередньому раунді Ліги Європи німці легко пройшли Мальме.

Проблеми у донецького "Шахтаря" в захисті нікуди не поділися, вони є і будуть ще як мінімум до літнього трансферного вікна, але атака як і раніше шикарна. Ми вважаємо, що як би не були обережними команди, все одно помилок не уникнути. А той факт, що гірники в цьому євро-сезоні поки не програли жодного матчу на виїзді (хоча грали навіть на полі Ман Сіті), дозволяє розраховувати на те, що в цій дуелі все точно не вирішиться після першої серії і в Україні у Шахтаря буде шанс на прохід в наступний етап.

Пряма мова:

Олівер Гласнер, головний тренер Вольфсбурга:

"Шахтар - це команда з Ліги чемпіонів, у якої великий міжнародний досвід. Для нас це буде важким завданням. У Шахтаря хороший захист, в цілому кваліфіковані виконавці, висока командна швидкість. Ми поважаємо цю команду, але не боїмося".

Луїш Каштру, головний тренер Шахтаря:

"Вольфсбург - команда високого рівня, яка виступає в Бундеслізі, в дуже сильному чемпіонаті. Зараз суперник на сьомому місці і веде боротьбу за зону Ліги Європи. Але головне для нас - показувати свій футбол, не втрачати власний ДНК, володіти м'ячем і шукати правильні шляхи до воріт суперника, добре реагувати на втрату м'яча, високо пресингувати. Це все і буде вирішальним".

Орієнтовні склади команд:

Вольфсбург: Кастельс - Штеффен, Кнох, Брукс, Отавіо - Мехмеді, Герхардт, Арнольд, Брекало - Шлагер, Вегорст.

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік - Тайсон, Марлос - Мораес.

Прогноз Чемпіона: 1:2 на користь Шахтаря