Клопп розкритикував тактику Атлетіко

Гравці Ліверпуля втомилися постійно зламувати оборону Атлетіко у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:3).

Про це наставник Ліверпуля Юрген Клопп заявив ВВС.

"Я абсолютно задоволений грою команди. Так важко грати проти таких суперників. Я не розумію того, що вони грають в такий футбол, володіючи таким класом. Вони могли б грати в справжній футбол, але вони сидять глибоко в захисті і використовують контратаки.

Ми приймаємо цей результат, хоча зараз він не здається правильним. Розумію, який я насправді невдаха, особливо коли хлопці роблять так багато зусиль, граючи проти суперника світового класу, який захищається в дві лінії по чотири людини.

Так, за останні два роки з нами була удача - вона повинна бути, щоб двічі вийти в фінал, - але все було проти нас в ключові моменти", - сказав Клопп.