 Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України
Вчора 22:05 1030
Ліверпуль - Атлетіко: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 21:55 1175
Визначилась офіційна дата бою Усик – Чісора
Вчора 20:55 525
Померла олімпійська чемпіонка Буракова
Вчора 16:13 3585
Уряд України ввів карантин на території всієї країни
Вчора 13:55 1183
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Вчора 13:36 1615
Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України
Вчора 09:10 1413
Ліверпуль прийме Атлетіко, ПСЖ зіграє з Боруссією. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 08:40 498
Від Ван Бастена до Ілічича: усі покери в історії Ліги чемпіонів
Вчора 06:15 1095
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Вчора 03:50 7009
Блоги
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів
П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 2107
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 1614
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів
Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 545
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна
Володимир Кличко 13 років тому знищив Рея Остіна Valeriy Ruchka
10.03.2020 23:51 590 1
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону
13 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону Valeriy Ruchka
10.03.2020 22:41 2154
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
09.03.2020 19:52 595
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
09.03.2020 16:28 1656
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
09.03.2020 14:43 417
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
09.03.2020 10:17 540
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 568
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:33 Футбол Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів 403
11 Березня 2020
23:54 Футбол ПСЖ вибив Боруссію Д із Ліги чемпіонів 376
23:49 Баскетбол Матч Суперліги Черкаські Мавпи — Прометей перенесено на невизначений термін 254
23:31 Футбол Шарану стало погано після матчу з Динамо 895
23:16 Футбол Джан: Я покинув Ювентус через Саррі 376
22:57 Футбол УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи 552
22:39 Біатлон Етап Кубку світу в Контіолахті: збірна України їде за медалями 477
22:36 Футбол Динамо – Олександрія 1:0. Відео голу 621
22:25 Бокс Усик: Я чекаю справжнього випробування в бою з Чісорою 758
22:05 Футбол Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України 1030
21:56 Баскетбол Київ-Баскет поступився турецькому клубу у Кубку Європи ФІБА 384
21:55 Пряма трансляція Ліверпуль - Атлетіко: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1175
21:44 Біатлон Визначився склад збірної України на чоловічий спринт Кубка світу 976
21:29 Футбол Боруссія М обіграла Кельн у 21 турі Бундесліги 275
21:16 Футбол Яремчук повернувся до тренувань 431
20:55 Бокс Визначилась офіційна дата бою Усик – Чісора 525
20:45 Футбол Кобін: Наснилось, що Минай виграє по пенальті 735
20:30 Футбол Маліновського перевірять на коронавірус перед викликом у збірну України 592
20:15 Футбол Фінал Кубка Іспанії перенесли на невизначений термін 437
19:57 Футбол Маріуполь обіграв Альянс та вийшов у півфінал Кубка України 798
19:43 Хокей. УХЛ Білий Барс обіграв Крижані Вовки у першому матчі плей-оф 458
19:30 Футбол Матч Шахтаря у Лізі Європи може бути перенесений з Харкова 1023
19:13 Блог П'ять голів за один матч. Адріано і Мессі знищували суперників у Лізі чемпіонів 2117
19:10 Бокс Екс-дружину Мейвезера знайшли мертвою 2288
18:55 Футбол Вербич і Соль у старті Динамо на матч з Олександрією 509

Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:33 403 0
Атлетіко вибив Ліверпуль з Ліги чемпіонів
Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів
#Ліверпуль, #Атлетіко, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль приймав Атлетіко.

Доля протистояння була вирішена в овертаймі, на гол Роберто Фірміно Атлетіко відповів дублем Маркоса Льоренте та м’ячем Морати наприкінці гри.

За підсумками двох матчів у чвертьфінал турніру вийшов іспанський клуб.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 11 березня

Ліверпуль – Атлетіко 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Вейналдум, 2:0 – 94 Фірміно, 2:1 – 97 Льоренте, 2:2 - 106, 2:3 - 120+1 Мората

Раніше, ПСЖ вибив Боруссію Д із Ліги чемпіонів.

Коментарі ()