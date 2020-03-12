Атлетіко обіграв Ліверпуль в 1/8 Ліги чемпіонів

Атлетіко вибив Ліверпуль з Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль приймав Атлетіко.

Доля протистояння була вирішена в овертаймі, на гол Роберто Фірміно Атлетіко відповів дублем Маркоса Льоренте та м’ячем Морати наприкінці гри.

За підсумками двох матчів у чвертьфінал турніру вийшов іспанський клуб.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 11 березня

Ліверпуль – Атлетіко 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Вейналдум, 2:0 – 94 Фірміно, 2:1 – 97 Льоренте, 2:2 - 106, 2:3 - 120+1 Мората

Раніше, ПСЖ вибив Боруссію Д із Ліги чемпіонів.