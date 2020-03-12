Матч Інтер - Хетафе може відбутися у Росії

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи може відбутися на нейтральному полі

Відповідні органи шукають можливість провести поєдинки Ліги Європи між Інтером і Хетафе.

Про це повідомляє Corriere della Serre.

Серед варіантів - зіграти матчі в Польщі або Росії.

Найпершим варіантом на розгляді залишається проведення матчів на запланованих стадіонах, але необхідно щоб влада Іспанії і Італії схвалили приземлення літака з командою-суперником.

Проте, також розглядається варіант з тим, щоб провести поєдинки на нейтральній території - в Польщі або Росії.

Раніше повідомлялося, що Рома не може вилетіти в Севілью на матч Ліги Європи.

Також, Хетафе відмовився летіти в Мілан на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Інтера.