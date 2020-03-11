 Президент Хетафе: Ми не полетимо на матч з Інтером, нам немає чого робити в епіцентрі коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Хетафе: Ми не полетимо на матч з Інтером, нам немає чого робити в епіцентрі коронавірусу

Сьогодні 08:08 680 0
Іспанський клуб готовий до дискваліфікації у турнірі
Президент Хетафе: Ми не полетимо на матч з Інтером, нам немає чого робити в епіцентрі коронавірусу
#Інтер, #Хетафе

Джерело - Tribuna.com.

Хетафе не буде грати з Інтером в Мілані в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це президент іспанського клубу Анхель Торрес заявив в інтерв'ю El Transistor.

"Якщо ситуація істотно не зміниться, Хетафе не полетить до Італії на матч.

Ми попросили УЄФА знайти альтернативу. Ми не хочемо їхати в епіцентр коронавірусу, в цьому немає потреби. Ми попросили у федерації сприяння, щоб уникнути дискваліфікації.

Якщо нас дискваліфікують, нехай буде так. Я не збираюся ризикувати. Ми дуже збуджені перед цією грою, але якщо все так складеться, нехай так і буде.

Мені сказали попросити дозволу у Міністерства транспорту, але я не збираюся цього робити. Я не поїду туди, куди не хочу їхати. Представники Інтера, з якими ми спілкувалися, погодилися, що їхати туди неприйнятно. 

Або гру перенесуть з Мілана, або перенесуть на інший день. Це було б розумніше", - заявив Торрес.

Раніше, УЄФА може зупинити Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

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