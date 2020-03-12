Клопп назвав головну помилку Ліверпуля

Головною помилкою Ліверпуля у матчі з Атлетіко в матчі-відповіді Ліги чемпіонів було те, що забили другий гол в додатковий час, а не в основний.

Про це наставник Ліверпуля Юрген Клопп заявив прес-службі УЄФА.

"Шукаю правильні слова. Нашою головною помилкою було те, що ми забили другий гол в додатковий час, а не в основний. Ми прекрасно зіграли в основний час, хлопці провели приголомшливий матч, але голи, які ми пропустили, неможливо пояснити.

Після другого голу команда помітно втомилася. У гравців забилися ноги, пропала та легкість, з якою ми грали в перші 90 хвилин. Подачі були вже не такі хороші. Я хотів, щоб хлопці в першому таймі подавали так, як в епізоді з першим забитим м'ячем, але вони про це забули", - зазначив Клопп.