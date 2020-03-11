Півзахисник Емре Джан вказав причини переходу з Ювентуса у Боруссію.

Про це розповів сам гравець.

"Головна причина в тому, що я хотів грати в футбол. Я хотів потрапити на Євро-2020. Мені дуже хочеться зіграти за збірну Німеччини влітку.

На початку осені, коли я відхилив усі пропозиції, мені подзвонив Саррі і за 20 секунд сказав, що я не потрапив в заявку на Лігу Чемпіонів. Це сильно зіграло на моєму рішенні", - розповів Джан.