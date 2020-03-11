Вербич і Соль у старті Динамо на матч з Олександрією

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 березня, Динамо та Олександрія зіграють у чвертьфіналі Кубка України.

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Кадірі – Караваєв, Буяльський, Вербич – Соль

Запасні: Бойко, Циганков, Шепелєв, Дуелунд, Цитаішвілі, Андрієвський, Русин

Актуально: Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Олександрія: Паньків – Мірошніченко, Бухал, Дубра, Мишенко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Довгий, Третьяков – Сітало

Запасні: Білик, Пашаєв, Шендрик, Запорожан, Грицук, Задерака, Безбородько

Нагадаємо, Минай у серії пенальті обіграв Інгулець у Кубку України.