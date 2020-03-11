Матч Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами

Джерело - sport.ua.
Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 12 березня в столиці вводиться карантин. Зокрема, будуть закриті навчальні заклади, кінотеатри і заборонені будь-які масові заходи до 1 квітня.
Ще не відомо, як будуть проводитися матчі УПЛ - без глядачів або будуть перенесені.
Поєдинок Динамо - Олександрія відбудеться 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.