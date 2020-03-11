Матч Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами

Карантин в столиці вводиться з 12 березня

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 12 березня в столиці вводиться карантин. Зокрема, будуть закриті навчальні заклади, кінотеатри і заборонені будь-які масові заходи до 1 квітня.

Ще не відомо, як будуть проводитися матчі УПЛ - без глядачів або будуть перенесені.

Поєдинок Динамо - Олександрія відбудеться 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.