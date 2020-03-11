 Матч Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами

Сьогодні 13:41 538 0
Карантин в столиці вводиться з 12 березня
Матч Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами
#Динамо, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 12 березня в столиці вводиться карантин. Зокрема, будуть закриті навчальні заклади, кінотеатри і заборонені будь-які масові заходи до 1 квітня.

Ще не відомо, як будуть проводитися матчі УПЛ - без глядачів або будуть перенесені.

Поєдинок Динамо - Олександрія відбудеться 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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