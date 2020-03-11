 Шахтар цікавився вінгером Греміо | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар цікавився вінгером Греміо

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Шахтар цікавився вінгером Греміо
#Греміо, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

22-річний лівий вінгер Греміо Феррейра був об'єктом інтересу Шахтаря в лютому.

Про це повідомляє JB.

Про це свідчить переписка між агентом гравця Пабло Буено і спортивним директором Греміо Клаусом Камара, опублікована бразильською пресою.

Агент повідомив представника Греміо про те, що Шахтар дізнавався про можливість трансферу Феррейри, на що представник бразильського клубу зазначив, що угода можлива при виплаті 5 мільйонів євро. Крім того, Греміо хотів зберегти за собою частину економічних прав на футболіста, щоб претендувати на відсоток від наступного продажу гравця.

Відзначається, що Шахтар не став робити пропозиції щодо Феррейри і тема зійшла нанівець.

У минулому розіграші чемпіонату Бразилії на рахунку Феррейри 4 матчі, 1 гол і 2 результативні передачі. Його трансферна вартість за даними Transfermarkt складає 1 мільйон євро.

Нагадаємо, Вольфсбург зіграє з Шахтарем без глядачів.

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