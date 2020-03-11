 Саленко: Динамо немає зараз глибини запасу | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко: Динамо немає зараз глибини запасу

Сьогодні 10:57 226 0
Фахівець вважає, що Олександрія здатна здивувати киян в Кубку України
Саленко: Динамо немає зараз глибини запасу
#Саленко, #Динамо

Джерело - sport.ua.

У київського Динамо у кубковому матчі з Олександрією не буде легкої прогулянки.

Про це екс-нападник киян Олег Саленко заявив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"В першому таймі попередньої гри з Олександрією було багато боротьби. Обидві команди просто билися. В другій половині суперник підсів і грати було легше. Головне - очки і перемога.

Було два незрозумілих моменти по суддівству - арбітр був непослідовним у своїх рішеннях. Здається, правила гри не змінилися, а тут не зрозуміло, як усе трактується.

Чи зможе здивувати Олександрія? Якщо Дніпро-1 зміг здивувати, то чому Олександрія не може це зробити? Це кубковий матч і мотивація на нього колосальна. Обидві команди максимально націлені на перемогу. Киянам обов'язково потрібно звернути увагу на кутові, навіси і стандарти Олександрії - вони були найнебезпечнішими. І підтягнути свою реалізацію.

Динамо немає зараз глибини запасу. Побачимо, як відновляться гравці. Думаю, буде максимум одна-дві заміни. Гра буде важкою і до першого гола. Шахтар вибитий із турніру, здавалося б, кубок вже в руках Динамо, але легкої прогулянки в цій грі ніхто не очікує", - зазначив Саленко.

Матч 1/4 фіналу Кубка України Динамо - Олександрія відбудеться в Києві в середу, 11-го березня, о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Олександрію в 22 турі УПЛ.

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