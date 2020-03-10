УЄФА може зупинити Лігу чемпіонів та Лігу Європи

Поширення коронавірусу Європою змушує УЄФА готуватися до найгірших сценаріїв

УЄФА розглядає можливість призупинення розіграшів Ліги чемпіонів та Ліги Європи через спалах коронавірусу в кількох європейських країнах.

Про це повідомляє Radio Catalunya.

УЄФА розглядає варіант із зупинкою розіграшів Ліги Європи та Ліги чемпіонів. Допоки клуби обмежувалися проведенням матчів за порожніх трибун, але масове поширення коронавірусу може змусити вжити більш радикальних заходів.

УЄФА може піти шляхом Італії, якій довелося зупинити футбольний чемпіонат на невизначений термін.

Нагадаємо, Вольфсбург зіграє з Шахтарем без глядачів.