Сане хоче покинути Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.
Німецький півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане хоче залишити англійський клуб.
Про це повідомляє Sky Sports
Сане незадоволений роллю, яка йому відводиться в Манчестер Сіті. Футболіст хоче бути головною зіркою клубу, в якому грає.
У поточному сезоні Сане через травму провів лише два матчі за Манчестер Сіті.
Контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2021 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 100 млн євро.
Нагадаємо, Баварія відмовилась від обміну Комана на Сане.
Також, Реал хоче підписати Сане.