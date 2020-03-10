Сане хоче покинути Манчестер Сіті

Лерой Сане хоче змінити клуб

Німецький півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане хоче залишити англійський клуб.

Про це повідомляє Sky Sports

Сане незадоволений роллю, яка йому відводиться в Манчестер Сіті. Футболіст хоче бути головною зіркою клубу, в якому грає.

У поточному сезоні Сане через травму провів лише два матчі за Манчестер Сіті.

Контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2021 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 100 млн євро.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від обміну Комана на Сане.

Також, Реал хоче підписати Сане.