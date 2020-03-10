Джерело - football.ua.
Німецький спеціаліст Гайко Геррліх став головним тренером Аугсбурга.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
48-річний наставник змінив на цій посаді Мартіна Шмідта.
У тренерській кар'єрі Геррліх працював з юнацькими командами Німеччини, дортмундської Боруссії, мюнхенської Баварії, а також першими командами Бохума, Регенсбурга.
Останнім місцем роботи фахівця був Баєр (липень 2017 - грудень 2018).
Нагадаємо, Аугсбург звільнив головного тренера.
Раніше, Баварія вдома перемогла Аугсбург у 25 турі Бундесліги.