Геррліх очолив Аугсбург

Німецький спеціаліст Гайко Геррліх став головним тренером Аугсбурга.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

48-річний наставник змінив на цій посаді Мартіна Шмідта.

У тренерській кар'єрі Геррліх працював з юнацькими командами Німеччини, дортмундської Боруссії, мюнхенської Баварії, а також першими командами Бохума, Регенсбурга.

Останнім місцем роботи фахівця був Баєр (липень 2017 - грудень 2018).

Нагадаємо, Аугсбург звільнив головного тренера.

Раніше, Баварія вдома перемогла Аугсбург у 25 турі Бундесліги.