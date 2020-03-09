Аугсбург залишився без тренера

Мартін Шмідт більше не є головним тренером Аугсбурга.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Керівництво клубу залишалось незадоволеним успіхами команди – підопічні Шмідта не перемагали в останніх трьох поєдинках. Ім'я нового тренера наразі не повідомляється.

Шмідт очолив команду у квітні минулого року. У поточному сезоні Аугсбург, набравши 27 очок, посідає 14 сходинку – в останніх восьми матчах команда набрала лише 4 очки.

Нагадаємо, Баварія вдома перемогла Аугсбург у 25 турі Бундесліги.

Також, Боруссія Д мінімально перемогла Боруссію М.