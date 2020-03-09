Джерело - football24.ua.
Мартін Шмідт більше не є головним тренером Аугсбурга.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
Керівництво клубу залишалось незадоволеним успіхами команди – підопічні Шмідта не перемагали в останніх трьох поєдинках. Ім'я нового тренера наразі не повідомляється.
Шмідт очолив команду у квітні минулого року. У поточному сезоні Аугсбург, набравши 27 очок, посідає 14 сходинку – в останніх восьми матчах команда набрала лише 4 очки.
Нагадаємо, Баварія вдома перемогла Аугсбург у 25 турі Бундесліги.
Також, Боруссія Д мінімально перемогла Боруссію М.