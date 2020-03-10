Скоміна розсудить Вольфсбург та Шахтар

На матчі працюватимуть словенські рефері

Визначена бригада арбітрів на першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом і Шахтарем.

Про це повідомляє Law 5 - The Referee.

Зустріч за участю українського клубу розсудять словенські рефері: арбітр зустрічі - Дамір Скоміна, асистенти арбітра - Юрі Прапротнік, Роберт Вукан, 4-й арбітр - Нейц Кайтазович.

Відеоасистент судді: Паоло Валері (Італія). Суддівський спостерігач - Вільям Янг (Шотландія). Делегат УЄФА - Кемпбелл Огілві (Шотландія).

Шахтар зіграє матч з Вольфсбургом в четвер, 12-го березня, на стадіоні Фольксваген Арена. Початок о 22:00 за Києвом. Матч відбудеться без глядачів.