Екс-тренер Севільї очолив збірну Вірменії

Джерело - Чемпіон.
Національну команду Вірменії очолив колишній тренер Севільї Хоакін Капаррос.
Федерація футболу Вірменії
Останнім місцем роботи фахівця була Севілья, яку він покинув в травні 2019 року.
Former @SevillaFC and @Atleticbilbao head coach Joaquín Caparrós is appointed as Armenian national team head coach. https://t.co/sSJBLrIxOs— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) March 10, 2020
Welcome, mister !!! pic.twitter.com/6TFpjj1m3w
64-річний фахівець підписав контракт до 30 листопада 2021 року. Капаррос вперше працюватиме з національною збірною.
Раніше, Атлетіко та Севілья розписали мирову.
Нагадаємо, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.