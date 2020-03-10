Екс-тренер Севільї очолив збірну Вірменії

Капаррос підписав контракт до листопада 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Національну команду Вірменії очолив колишній тренер Севільї Хоакін Капаррос.

Федерація футболу Вірменії

Останнім місцем роботи фахівця була Севілья, яку він покинув в травні 2019 року.

Former @SevillaFC and @Atleticbilbao head coach Joaquín Caparrós is appointed as Armenian national team head coach. https://t.co/sSJBLrIxOs



Welcome, mister !!! pic.twitter.com/6TFpjj1m3w — Official Armenian FF (@OfficialArmFF) March 10, 2020

64-річний фахівець підписав контракт до 30 листопада 2021 року. Капаррос вперше працюватиме з національною збірною.

Раніше, Атлетіко та Севілья розписали мирову.

Нагадаємо, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.