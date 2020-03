Екс-тренер Севільї очолив збірну Вірменії

Національну команду Вірменії очолив колишній тренер Севільї Хоакін Капаррос.

Федерація футболу Вірменії

Останнім місцем роботи фахівця була Севілья, яку він покинув в травні 2019 року.

Former @SevillaFC and @Atleticbilbao head coach Joaquín Caparrós is appointed as Armenian national team head coach. https://t.co/sSJBLrIxOs



Welcome, mister !!! pic.twitter.com/6TFpjj1m3w