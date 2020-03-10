Лідер Динамо готовий зіграти з Олександрією

Циганков у понеділок тренувався в загальній групі

Півзахисник Динамо Віктор Циганков пропустив матч УПЛ проти Олександрії, але в поєдинку Кубка України, який відбудеться 11 березня в Києві, він може зіграти.

Про це повідомляє Команда №1.

У понеділок найрезультативніший гравець киян тренувався в загальній групі. Циганков через травму пропустив більшу частину зимової підготовки на зборах.

Під питанням участь в матчі другого хавбека - Миколи Шапаренка, який не грав у Олександрії через застуду.

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Олександрію в 22 турі УПЛ.