Найкраща молода футболістка України буде виступати у США

Футболістка Юлія Христюк з наступного сезону буде виступати за команду Old Dominion University університету Вірджинії.

Про це спортсменка заявила в інтерв'ю vlasno.info.

"Здійснилася моя мрія. Я офіційно підписала угоду з Old Dominion University. Хочу подякувати свою родину за підтримку і віру в мене. Також дякую свою команду і тренера Олександра Дудника, без яких це було б неможливо.

За можливість грати і вчитися в США дякую сім'ї Ніколь Козлової і в першу чергу її батьку. Вони вибрали мене на цей проект і допомагали в усьому. Зокрема, сприяли в підготовці до тестів з англійської мови, а також демонстрували моє відео з матчів тренерам університетської команди", - зазначила Христюк.