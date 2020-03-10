Мейвезер може стати власником клубу АПЛ

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер розглядає можливість придбання Ньюкасла.

Про це повідомляє TMZ.

"У США ми називаємо цей спорт сокером, а не футболом. Ньюкасл - приголомшливий клуб. Я чув про нього навіть в США. Якщо люди хочуть, щоб я купив Ньюкасл, нехай дадуть мені знати", - заявив Мейвезер.