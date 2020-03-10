Мейвезер може стати власником клубу АПЛ

Джерело - isport.ua.
Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер розглядає можливість придбання Ньюкасла.
Про це повідомляє TMZ.
"У США ми називаємо цей спорт сокером, а не футболом. Ньюкасл - приголомшливий клуб. Я чув про нього навіть в США. Якщо люди хочуть, щоб я купив Ньюкасл, нехай дадуть мені знати", - заявив Мейвезер.
Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.
Нині Ньюкасл посідає 13 місце в чемпіонаті Англії, набравши 35 очок в 29 турах.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ.