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Мейвезер може стати власником клубу АПЛ

Сьогодні 10:41 468 0
Американець висловив бажання придбати Ньюкасл
Мейвезер може стати власником клубу АПЛ
#Мейвезер, #Ньюкасл

Джерело - isport.ua.

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер розглядає можливість придбання Ньюкасла.

Про це повідомляє TMZ.

"У США ми називаємо цей спорт сокером, а не футболом. Ньюкасл - приголомшливий клуб. Я чув про нього навіть в США. Якщо люди хочуть, щоб я купив Ньюкасл, нехай дадуть мені знати", - заявив Мейвезер.

Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

Нині Ньюкасл посідає 13 місце в чемпіонаті Англії, набравши 35 очок в 29 турах. 

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ.

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