 Мораес: Колос повинний був перемагати Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Мораес: Колос повинний був перемагати Шахтар

Сьогодні 21:14 548 0
Жуніор Мораес прокоментував матч з Колосом
Мораес: Колос повинний був перемагати Шахтар
#Мораес, #Шахтар, #Колос

Джерело - footballhub.com.ua.

Шахтарю було важко показати свою гру у матчі з Колосом.

Про це розповів нападник донецького клубу Жуніор Мораес.

"Було важко. Колос ми знаємо, він грав дуже агресивно, вони мали перемагати. Поле теж не допомагало нам. Ми не змогли показати свої найкращі якості, важко грати. Шахтарю подобається грати у комбінаційний футбол, в пас, показувати гарний футбол. Але не вийшло. Головне, що ми виграли і це хороший результат.

Ситуація перед матчами із Вольфсбургом складна, бо багато гравців у нас травмовані. Але ми налаштовані позитивно, маємо бути максимально сконцентровані, щоб здобути максимально позитивний результат там. Про сильних гравців майбутнього суперника поки що нічого сказати не можу. Ми досі готувалися до Колоса. Зараз уже переключимося на Лігу Європи. Скажу одне – німецькі команди дуже агресивні, сильні фізично, звичайно, просто нам не буде", - розповів Мораес.

Нагадаємо, Колос програв Шахтарю, але потрапив до першої шістки найкращих команд УПЛ.

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