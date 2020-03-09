 Бущан: Не можу сказати, що у Динамо є клас | Футбол | Champion.com.ua
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Бущан: Не можу сказати, що у Динамо є клас

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Георгій Бущан прокоментував матч проти Олександрії
Бущан: Не можу сказати, що у Динамо є клас
#Бущан, #Динамо, #УПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Гравці Динамо зіграли якісний матч з Олександрією.

Про це розповів голкіпер Георгій Бущан.

"Я не можу ще сказати, що у нас є як такий клас. З Олександрією вся команда добре відпрацювала і в атаці, і в обороні. Домоглися результату шляхом своєї роботи. Виходили і комбінації, і стандарти - зійшлися.

Засмучений через пенальті в наші ворота. Ми переглядали, як суперник б'є 11-метрові. Дмитро Гречишкін в більшості випадків бив у правий кут, але я послухав товариша по команді, який на зборах мені правильно підказував. Тепер вже не буду його слухати.

Ми звикли грати з 3-го на 4-й день, у нас 25 футболістів в першій команді. Будь-хто готовий вийти з перших хвилин", - розповів Бущан.

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Олександрію в 22 турі УПЛ.

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