Нем відмовився покидати Шахтар

Джерело - sport.ua.
Шахтар хотів позбутися бразильського легіонера Веллінгтона Нема у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Goal.com.
Єдиним клубом, який висловлював інтерес до підписання 28-річного бразильця була Форталеза. Її головний тренер Рожеріо Сені особисто просив керівництво домовитися з "гірниками" щодо Нема, проте в підсумку півзахисник прийняв рішення залишитися в Україні, хоча Шахтар був готовий відправити його в Форталезу і навіть повністю взяти на себе питання виплати заробітної плати гравця.
Наразі у Веллінгтона Нема немає перспектив у Шахтарі. Він тренується з молодіжною командою, а термін дії його контракту з "гірниками" закінчується влітку наступного року.
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