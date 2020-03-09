Нем відмовився покидати Шахтар

Веллінгтон Нем після повернення взимку з оренди у Флуміненсе не зміг завоювати місце у стартовому складі команди.

Шахтар хотів позбутися бразильського легіонера Веллінгтона Нема у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Goal.com.

Єдиним клубом, який висловлював інтерес до підписання 28-річного бразильця була Форталеза. Її головний тренер Рожеріо Сені особисто просив керівництво домовитися з "гірниками" щодо Нема, проте в підсумку півзахисник прийняв рішення залишитися в Україні, хоча Шахтар був готовий відправити його в Форталезу і навіть повністю взяти на себе питання виплати заробітної плати гравця.

Наразі у Веллінгтона Нема немає перспектив у Шахтарі. Він тренується з молодіжною командою, а термін дії його контракту з "гірниками" закінчується влітку наступного року.

Нагадаємо, Степаненку буде потрібна операція.