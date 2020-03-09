Степаненку буде потрібна операція

Півзахисник Шахтаря отримав травму коліна

30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко має проблеми з меніском.

Про це повідомляє Команда №1.

За попередньою інформацією, хавбеку буде потрібно хірургічне втручання, але поки немає ясності в питанні, коли саме це станеться. Теоретично, перемагаючи біль, якийсь час з цією проблемою можна грати, але в такому випадку, якщо відкладати терміни, актуальним стане питання реабілітації в контексті виступу футболіста на чемпіонаті Європи.

Лазарет Шахтаря - тема актуальна. Все ще відновлюються після травм Олександр Піхальонок і Максим Малишев, останнім часом з лікарями часто спілкуються Віктор Коваленко, Алан Патрік і Марлос, а в грі з Колосом заміну попросив Сергій Кривцов.

Раніше, Степаненко не зіграв у матчі 22-го туру УПЛ з Колосом (4:3).