 Зінченко: Манчестер Сіті не може здатися | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко: Манчестер Сіті не може здатися

Сьогодні 19:16 467 0
Олександр Зінченко прокоментував гру проти Манчестер Юнайтед
Зінченко: Манчестер Сіті не може здатися
#Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - ua.tribuna.com.

Манчестер Сіті повинний удосконалювати свою гру.

Про це розповів український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко.

"Це була важка зустріч. З МЮ нелегко грати, тому що вони добре виступають. Суперник добре оборонявся і пресингував. Ми повинні грати більш агресивно попереду і реалізовувати свої моменти. Ми не багато створювали, але в футболі це може трапитися з усіма. Ми повинні удосконалюватися в майбутньому. Футбол - це не тільки володіння, а й голи. Ви повинні забивати, створювати моменти і грати з великим тиском попереду.

Ми знали, що вони будуть грати з п'ятьма захисниками, ми були готові до всього. Вони просто чекали своїх шансів, грали на контратаках. Вітаю Юнайтед, це була не найкраща наша гра. Ми обговоримо це матч, проаналізуємо. Головний тренер скаже що-небудь про це, але ми не можемо дивитися вниз - ми повинні дивитися вперед. Є ще багато матчів, ми не можемо здатися", - розповів Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко отримав одну з найнижчих оцінок за матч із Манчестер Юнайтед.

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