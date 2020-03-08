Зінченко отримав одну з найнижчих оцінок за матч із Манчестер Юнайтед

Гірше за українця у складі Манчестер Сіті зіграли лише Едерсон і Менді

23-річний український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко взяв участь в поєдинку 29-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (0:2) і отримав одну з найнижчих оцінок.

Про це повідомляє WhoScored.

Зінченко вийшов на поле у стартовому складі "городян" і був замінений на Бенжамена Менді на 77-й хвилині зустрічі.

За свою гру Олександр отримав оцінку 6,1. Це третя з кінця оцінка серед усіх гравців Манчестер Сіті, які взяли участь в матчі. Нижче оцінили тільки бразильського воротаря Едерсона (4,4), який припустився двох результативних помилок, і Бенжамена Менді (5,7), який вийшов на поле саме замість Зінченка. Оцінку 6,1 також отримав аргентинський форвард містян Серхіо Агуеро.

Найкращим у складі Манчестер Сіті визнаний 25-річний португальський правий захисник Жоау Канселу, який отримав 7,5 балів.