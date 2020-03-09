Півзахисник Бруну Фернандеш став відкриттям Манчестер Юнайтед після переходу зі Спортінга.

Про це розповів екс-гравець МЮ Раян Гіггз.

"Величезну повагу слід висловити Сульшеру, він змінив систему, хоча принципи залишилися колишніми. Він не включив до стартового складу Мактомінея, розпочав зустріч з Джеймсом, зробив пару змін в порівнянні з матчем проти Евертона. Уле заслуговує усіляких похвал.

Бруну Фернандеш прийшов в клуб і став відкриттям. Сульшер і його гравці заслуговують на велику повагу", - відзначив Гіггз.