Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Бруну Фернандеш став відкриттям Манчестер Юнайтед після переходу зі Спортінга.
Про це розповів екс-гравець МЮ Раян Гіггз.
"Величезну повагу слід висловити Сульшеру, він змінив систему, хоча принципи залишилися колишніми. Він не включив до стартового складу Мактомінея, розпочав зустріч з Джеймсом, зробив пару змін в порівнянні з матчем проти Евертона. Уле заслуговує усіляких похвал.
Бруну Фернандеш прийшов в клуб і став відкриттям. Сульшер і його гравці заслуговують на велику повагу", - відзначив Гіггз.
25-річний португалець став найкращим гравцем АПЛ в лютому. Фернандеш провів 8 матчів у всіх турнірах, забивши три голи і зробивши три результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ.