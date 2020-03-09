Матч України з Францією може відбутися без глядачів

Через поширення коронавірусу матч можу відбутися за закритими дверима

Національна команда України може провести товариський поєдинок проти збірної Франції 27 березня в Сен-Дені без глядачів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після спалаху коронавірусу у Франції вирішили заборонити всі масові заходи більше ніж 1000 осіб. Виключення будуть тільки для заходів, які несуть користь для "національного життя" - демонстрацій, іспитів і так далі. Футбольний спаринг не підходить під цю категорію.

Таким чином, якщо не будуть дотримані всі запобіжні заходи, то матч відбудеться за зачиненими дверима.

Нагадаємо, визначився календар збірної України у Лізі націй.